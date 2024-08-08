«Придется копить всю жизнь»: автодилеры рассказали, что будет с ценами на машины

Поэтапное увеличение утильсбора приведет к тому, что в 2030 году купить новую машину смогут лишь 5-7% россиян, а копить на автомобиль придется всю жизнь, считают в ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), объединяющей более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране.
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