«Придется копить всю жизнь»: автодилеры рассказали, что будет с ценами на машины

Поэтапное увеличение утильсбора приведет к тому, что в 2030 году купить новую машину смогут лишь 5-7% россиян, а копить на автомобиль придется всю жизнь, считают в ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД), объединяющей более 1,6 тысячи дилерских центров по всей стране.