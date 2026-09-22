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Усадьба XIX века в Старице, связанная с именем Пушкина, обрела статус памятника

Усадьба XIX века в Старице, связанная с именем Пушкина, обрела статус памятника

Усадьба купца Филиппова в Старице признана объектом культурного наследия. Дом купца Филиппова по улице Ленина, 18 в Старице получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

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