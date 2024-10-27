Политическая риторика, направленная против иностранцев из «недружественных» государств, привела к снижению интеллектуального потенциала СШАZUMA\TASS Статус научной сверхдержавы США приобрели во многом за счет иностранных ученых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии