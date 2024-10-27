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США теряют научное лидерство

США теряют научное лидерство

Политическая риторика, направленная против иностранцев из «недружественных» государств, привела к снижению интеллектуального потенциала СШАZUMA\TASS Статус научной сверхдержавы США приобрели во многом за счет иностранных ученых.

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