Азиатский фондовый рынок ставит на смягчение монетарной политики Банка Японии

Японский фондовый индекс Nikkei 225 продемонстрировал значительный рост в понедельник, подкрепленный ослаблением йены, вызванными потерей контроля над парламентом правящей партии LDP на прошедших выборах.
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