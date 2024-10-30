Жители Волгоградской области смогут вызвать экотакси и сдать свои отходы на переработку

Приложение «Уберу» (Uberu) и сервис Ubirator открыли новый город для услуги «Экотакси». Теперь жители Волгограда могут заказать экотакси, водитель которого заберет и отвезет на переработку ПЭТ-бутылки, алюминий, макулатуру и черные металлы.
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