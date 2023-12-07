Цаликов представил Лазарева коллективу ЦАТРА как нового главного режиссера

По поручению главы МО РФ Сергея Шойгу первый замминистра обороны страны Руслан Цаликов представил коллективу Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) нового главного режиссера театра, им стал народный артист России Александр Лазарев.
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