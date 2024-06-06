Мэра Ялты впечатлило, что Россия планирует обогнать Китай

Янина Павленко в составе крымской делегации участвует в Санкт-Петербургском экономическом форуме. По мнению госпожи Павленко, форум, это «площадка, где можно заглянуть в будущее нашей великой Родины и оно, признаться, впечатляет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии