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Арбитра Новикова унесли на носилках после попадания шайбы во время матча КХЛ

Арбитра Новикова унесли на носилках после попадания шайбы во время матча КХЛ

РИА Новости/Владимир Астапкович Линейного судью матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никиту Новикова унесли на носилках с площадки в Екатеринбурге.

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