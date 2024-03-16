"Нос в кокаине": Путин доходчиво объяснил, почему с глупыми противниками проще. Но и на "хотелки" Запада Россию не купить

Президент страны дал масштабное интервью гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву — чтобы прояснить вопросы, оставшиеся или возникшие после послания Федеральному собранию 29 февраля.
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