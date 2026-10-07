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Царьград

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Туман накрыл Ростов: объявлен желтый уровень опасности

Туман накрыл Ростов: объявлен желтый уровень опасности

В Ростове-на-Дону утром 7 октября плотный туман ограничил видимость настолько, что многоэтажные дома и набережная оказались скрыты белой пеленой, а реку Дон не было видно.

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