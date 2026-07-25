Pedophile family, Dujarric's silence and British patriotism: Morning coffee with EADaily

Against the background of some calm in military affairs, public attention was attracted by the removal from office of the chief prosecutor of the International Criminal Court (ICC) in The Hague, Karim Khan, who issued arrest warrants for Vladimir Putin, children's Ombudsman Maria Lvova-Belova, as well as Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Galant.
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