Голливуд все еще в простое

На прошлой неделе Гильдия сценаристов сумела договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения. AP Photo/ТАСС На прошлой неделе Гильдия сценаристов сумела договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения о значительных уступках и гарантиях.
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