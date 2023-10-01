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Голливуд все еще в простое

Голливуд все еще в простое

На прошлой неделе Гильдия сценаристов сумела договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения. AP Photo/ТАСС На прошлой неделе Гильдия сценаристов сумела договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения о значительных уступках и гарантиях.

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