Огородникам рассказали, как справиться с почвенной коркой

Нынешнее лето испытывает садово-огородные культуры дождями. Вопреки обыкновению, на небо, затягивающееся пологом туч, многие овощеводы всё чаще смотрят с тревогой – такое обилие осадков не на благо, а во вред.
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