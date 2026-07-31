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Нижегородская правда

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Огородникам рассказали, как справиться с почвенной коркой

Огородникам рассказали, как справиться с почвенной коркой

Нынешнее лето испытывает садово-огородные культуры дождями. Вопреки обыкновению, на небо, затягивающееся пологом туч, многие овощеводы всё чаще смотрят с тревогой – такое обилие осадков не на благо, а во вред.

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