Лука Дончич: «Участие в данк-контесте? Нет, мне нужен отдых»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич отреагировал на предложение журналистки принять участие в конкурсе по броскам сверху.

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