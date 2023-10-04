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Густой дым в подъезде перепугал жильцов многоэтажки в Петрозаводске

Сотрудники пожарной части ликвидировали возгорание в пятиэтажке на улице Варламова Во вторник в 17 часов 25 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Варламова.

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