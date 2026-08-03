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Хакеры похитили данные из реестра бенефициаров Лихтенштейна

Неизвестные получили несанкционированный доступ к реестру бенефициарных владельцев Лихтенштейна и скопировали данные примерно о 31 тысяче компаний, фондов и трастов, сообщает Reuters со ссылкой на правительство княжества.

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