Фигуристка Загитова намекнула, что Медведева осталась в 2018-м году

Российская фигуристка Алина Загитова с сарказмом высказалась в своем Telegram-канале об интервью Евгении Медведевой, в котором она высмеяла желание олимпийской чемпионки запустить собственное YouTube-шоу.
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