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Дешам спросит Мбаппе, хочет ли тот оставаться капитаном сборной Франции. Повязку отдадут другому игроку, если Килиан откажется от нее

Нападающий «Реала» пропустил два подряд сбора сборной Франции.  Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, главный тренер национальной команды Дидье Дешам хочет обсудить с Мбаппе его желание оставаться капитаном сборной.

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