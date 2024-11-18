Дешам спросит Мбаппе, хочет ли тот оставаться капитаном сборной Франции. Повязку отдадут другому игроку, если Килиан откажется от нее

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Нападающий «Реала» пропустил два подряд сбора сборной Франции. Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, главный тренер национальной команды Дидье Дешам хочет обсудить с Мбаппе его желание оставаться капитаном сборной.