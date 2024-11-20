Массовые ДТП на дорогах Владивостока привлекли внимание краевой прокуратуры

Прокуратура Приморского края проверит содержание дорог во Владивостоке. Причиной этого стали массовые ДТП, произошедшие 20 ноября в разных частях города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
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