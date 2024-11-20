PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Дудко
    брехня уже надоелаИндексацию отменя...
  • игорь
    мы не ссым! (Приморцы)«Декабрь, январь ...
  • Grandad
    Когда же прикроют этот гадюшник? Неужели те, кто должен следить за содержанием публикаций, не замечают направленности...«Зима будет самой...

Массовые ДТП на дорогах Владивостока привлекли внимание краевой прокуратуры

Массовые ДТП на дорогах Владивостока привлекли внимание краевой прокуратуры

Прокуратура Приморского края проверит содержание дорог во Владивостоке. Причиной этого стали массовые ДТП, произошедшие 20 ноября в разных частях города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх