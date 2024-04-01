В каком возрасте девочки впервые испытывают оргазм?В каких ситуациях он возникает?В большинстве случаев это происходит не во время мастурбации или полового акта, а случайно вследствие мышечного напряжения или физических упражнений.
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