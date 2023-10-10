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Лавров назвал востребованным расширение СБ ООН через страны Латинской Америки

Лавров назвал востребованным расширение СБ ООН через страны Латинской Америки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Расширение Совбеза ООН становится всё более востребованным, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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