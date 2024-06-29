Ансамбль «Ивушка» из Тамбовской области посетил с гастролями Хайнань

В рамках Года культуры России — Китая с 20 по 25 июня 2024 года Государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» посетил с гастролями провинцию Хайнань Китайской Народной Республики, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры РФ.