Ансамбль «Ивушка» из Тамбовской области посетил с гастролями Хайнань

В рамках Года культуры России — Китая с 20 по 25 июня 2024 года Государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» посетил с гастролями провинцию Хайнань Китайской Народной Республики, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры РФ.
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