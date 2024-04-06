Lobaev Arms представит уникальную пушку для защиты танков от FPV-дронов

Новую модель турели (установки для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек), которая защитит российскую бронетехнику от FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрабатывает компания по производству сверхдальнобойных снайперских винтовок Lobaev Arms, рассказал 6 апреля руководитель предприятия Владислав Лобаев.
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