Председатель ПК ВСНП встретился с премьер-министром Бельгии

Пекин, 12 января /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в пятницу в Пекине провел встречу с премьер-министром Королевства Бельгия Александером Де Кроо, призвав к расширению обменов между законодательными органами двух стран.