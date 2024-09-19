«Зверьё самое натуральное»: Тётя Зоя из Суджи в слезах обратилась к вагнеровцам

Женщина не смогла сдержать эмоций, рассказывая о том, как вели себя наёмники из Польши и Грузии, зайдя на Курщину.
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