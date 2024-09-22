Шрёдер посоветовал вспомнить историю тем, кто верит в военную победу над Россией

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер рассказал о своем отношении к военному конфликту на Украине. Он раскрыл детали мирных переговорах в Стамбуле, предостерег немцев от излишней критики России и посоветовал тем, кто верит в военную победу над Владимиром Путиным, заглянуть в учебник истории.