К некоторым тяжелым производствам предложили допускать с 16 лет

Предлагается внести изменения в установленный Правительством перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних, за счет разрешения допуска к некоторым таким производствам с 16 лет.
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