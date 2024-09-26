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Омбудсмен Узбекистана взялась за случай с избиением школьника на уроке русского

Омбудсмен Узбекистана взялась за случай с избиением школьника на уроке русского

По инциденту проводятся проверки. Оказалось, что педагог официально не работала в школе, а классный руководитель встал на её сторону.

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