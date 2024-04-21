Министр Израиля Ганц попросил США не вводить санкции против подразделения ЦАХАЛ

Министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава минобороны страны Бени Ганц провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого попросил не вводить санкции в отношении одного из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за действия на Западном берегу реки Иордан.