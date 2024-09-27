Суд отклонил иск «Южуралзолота» о возобновлении работы его подразделений

Уральские золотопромышленники не смогли оспорить решение о приостановке работы своих карьеров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, такое решение судебная инстанция приняла сегодня, 27 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии