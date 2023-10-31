Новая стратегия развития искусственного интеллекта будет принята до конца года

Минэкономразвития ожидает, что обновленная стратегия по развитию ИИ будет утверждена до конца 2023 года, сообщил замминистра экономического развития Максим Колесников на XI Всероссийском форуме региональной информатизации "Проф-IT" в Новосибирске.
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