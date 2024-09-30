Карьера после 45-ти: где можно найти работу в Забайкалье

В Забайкалье есть множество вакансий, которые подходят для кандидатов старше 45 лет. Согласно данным платформы Авито Работы, такие вакансии чаще всего размещаются в строительстве, на производстве и в транспортно-логистической сфере.
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