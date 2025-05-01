Сальдо: ВСУ планомерно били по машинам скорой помощи в Херсонской области

В херсонском городе Алешки при эвакуации раненых с территории рынка, который в четверг был атакован украинскими дронами, столкнулись с нехваткой машин скорой помощи, поскольку ВСУ планомерно уничтожали их в течение последних месяцев, сообщил глава региона Владимир Сальдо.