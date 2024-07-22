В России предложили изменить подход к предоставлению общежитий

Министр Фальков считает, что общежития в первую очередь следует предоставлять малоимущим студентам Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил изменить правила предоставления общежитий для студентов.
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