Возрождение нацизма: Федеральная служба безопасности предупреждает о новой угрозе

Федеральная служба безопасности заявила о возрождении нацистской идеологии на Западе. Сергей Шойгу отметил проявления фашизма на Украине и в Прибалтике, напоминая об угрозе, которую наши предки уже раз побеждали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии