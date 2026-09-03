Забирайте своё себе. Надежда Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники буддистов.
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