‼️🇮🇷🇺🇸Эпичное безумие: Иран запускает волны ракеты по базам США в Иордании, американцы выпустили 63 (!) ракеты Patriot для отражения удара ▪️На видео безумный расход дорогостоящих и уже дефицитных противоракет Patriot по разделяющимся боеголовкам иранских ракет с кассетной боевой частью.
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