НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Түбән Камада Татарстанның атказанган архитекторы Фирдәвес Ханов юбилеен билгеләп үтте

Түбән Камада Татарстанның атказанган архитекторы Фирдәвес Ханов юбилеен билгеләп үтте

Түбән Кама шәһәрендә Бөтендөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге башкарма директоры — Татарстанның атказанган архитекторы, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Фирдәвес Хановның 75 яшьлек юбилее уңаеннан зур чара узды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым