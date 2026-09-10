Түбән Камада Татарстанның атказанган архитекторы Фирдәвес Ханов юбилеен билгеләп үтте

Түбән Кама шәһәрендә Бөтендөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге башкарма директоры — Татарстанның атказанган архитекторы, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Фирдәвес Хановның 75 яшьлек юбилее уңаеннан зур чара узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым