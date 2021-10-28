Происшествия

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Следствием ГУ МВД по Челябинской области двое южноуральцев обвиняются в хищении компьютерной техники на сумму 650 тысяч рублей

Следствием ГУ МВД по Челябинской области двое южноуральцев обвиняются в хищении компьютерной техники на сумму 650 тысяч рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела по обстоятельствам совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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