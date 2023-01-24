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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Эсватини

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Эсватини

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл с визитом в Эсватини.Министр иностранных дел РФ прилетел в Мбабане из Южно-Африканской Республики.

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