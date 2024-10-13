Джулия Фокс выразила сожаление по поводу своих отношений с Канье Уэстом

Актриса Фокс заявила о своём сожалении по поводу отношений с Канье Уэстом В интервью The Times Weekend Magazine Джулия Фокс рассказала о том, что во время их отношений Канье Уэст использовал её в своих целях.
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