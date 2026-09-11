China’s 70% EV Target Deals Another Blow to Oil Demand

China aims to have electric and hybrid vehicles account for as much as 70% of all passenger car sales by 2030, in a massive transport shift set to further dent oil demand for road fuels.
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