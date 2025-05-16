Расчет БПЛА «Ланцет» уничтожил танк ВСУ на южно-донецком направлении

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Расчет высокоточного барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожил замаскированную боевую технику ВСУ районе населенного пункта Зеленое Поле на южно-донецком направлении.
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