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Рэджон Рондо: «Эван Мобли, возможно, самый талантливый новичок, с которым я когда-либо играл»

Разыгрывающий «Кливленда» Рэджон Рондо восхищен талантом и навыками 20-летнего центрового «Кавальерс» Эвана Мобли.

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