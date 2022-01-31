Жителей Центральной России предупредили об усилении морозов

Синоптическую ситуацию будет определять отрог антициклона.фото: pixabay.com--> Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 31 января, предупредил жителей центра Европейской России об усилении морозов в первых числах февраля.
Синоптическую ситуацию будет определять отрог антициклона.фото: pixabay.com--> Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 31 января, предупредил жителей центра Европейской России об усилении морозов в первых числах февраля.
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