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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде прошёл фестиваль «Приволжский Штандарт 2026»

В Нижнем Новгороде прошёл фестиваль «Приволжский Штандарт 2026»

Отряд солдат наполеоновских времён гордо марширует под барабанную дробь, а навстречу им идёт боец Красной армии эпохи Второй мировой войны — такую необычную картину можно было увидеть в минувшие выходные на Щёлоковском хуторе.

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