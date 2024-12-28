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Политика как она есть

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Захарова отреагировала на отмену «Лебединого озера» и «Щелкунчика» в одной стране

Захарова отреагировала на отмену «Лебединого озера» и «Щелкунчика» в одной стране

Власти Швеции, где были отменены балетные постановки «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» из-за якобы связи компании-организатора этих спектаклей с Россией, лишают граждан возможности приобщиться к русскому балету.

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