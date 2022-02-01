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В ФБР назвали наибольшую угрозу экономике США

В ФБР назвали наибольшую угрозу экономике США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о том, что Китай представляет для американской экономики наибольшую угрозу, которая в последние годы "вышла на новый уровень", об этом он сообщил, выступая в штате Калифорния.

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