В ФБР назвали наибольшую угрозу экономике США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о том, что Китай представляет для американской экономики наибольшую угрозу, которая в последние годы "вышла на новый уровень", об этом он сообщил, выступая в штате Калифорния.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил о том, что Китай представляет для американской экономики наибольшую угрозу, которая в последние годы "вышла на новый уровень", об этом он сообщил, выступая в штате Калифорния.
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