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Сибига: Украине выделили две трети из обещанных Евросоюзом 2 млн боеприпасов

Сибига: Украине выделили две трети из обещанных Евросоюзом 2 млн боеприпасов

Европейские страны направили Украине две трети из обещанных 2 млн боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) после встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

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