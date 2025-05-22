«Локомотив» взял Кубок Гагарина, «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы, Вендел остается в «Зените», Флик продлил контракт с «Барсой», Эндрик выбыл на 2 месяца, 935-й гол Роналду и другие новости

1. 🏆 «Локомотив» взял Кубок Гагарина, победив «Трактор» в 1-м овертайме 5-го матча и выиграв серию 4-1.
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