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Не только о футболе

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«Локомотив» взял Кубок Гагарина, «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы, Вендел остается в «Зените», Флик продлил контракт с «Барсой», Эндрик выбыл на 2 месяца, 935-й гол Роналду и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Искренне рада за Ярославский Локо - они посвятили эту победу тем.... из 2011 года
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16 час.
КУАТ
Молодцы.
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2 час.
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